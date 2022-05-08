Армия РФ повредила водоканал в Попасной: без воды осталось около 1 млн человек

В Луганской области российские войска повредили мощности Попаснянского водоканала. Без водоснабжения осталось около 1 млн человек, включая местных жителей на временно оккупированной территории Украины.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что российская армия повредила на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Вероятно, повреждено оборудование подстанции.

Водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горном, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Мадорязанцево, Лисичанское (всего около 1 млн населения).

Возобновление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий, отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Утром российская армия открыла огонь по Лисичанску и Северодонецку, где оборвались мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. По состоянию на сейчас, эти города находятся без электроснабжения.

Свет исчез сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке. Как только ситуация и безопасность будет позволять, аварийные бригады отправятся на обследование, добавил Гайдай.