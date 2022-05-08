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Армія РФ пошкодила водоканал у Попасній: без води залишилися близько 1 млн людей

Юля Захарченко редакторка стрічки
Армія РФ пошкодила водоканал у Попасній: без води залишилися близько 1 млн людей

У Луганській області російські війська пошкодили потужності Попаснянського водоканалу. Без водопостачання залишилися близько 1 млн людей, включаючи місцевих жителів на тимчасово окупованій території України.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що російська армія пошкодила на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами. Найімовірніше, також пошкоджено устаткування підстанції.

Водопостачання повністю припинено на невизначений термін у Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також у селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське (всього близько 1 млн населення).

Відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій, наголосив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Вранці російська армія відкрила вогонь по Лисичанську та Сєвєродонецьку, де обірвалися потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Станом на зараз, ці міста перебувають без електропостачання.

Світло зникло спочатку в Лисичанську, а потім і у Сєвєродонецьку. Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження, додав Гайдай.

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Фото: Depositphotos

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