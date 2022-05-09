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Факты / Происшествия

На Херсонщине горит лес в Черноморском заповеднике — оккупанты не дают тушить

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
пожежа у Херсонській області

В Херсонской области продолжают бурлить лесные пожары. По-прежнему, российские оккупационные войска не разрешают их гасить.

Населенные пункты вблизи леса, где бурлит пожар, окутал густой ковер дыма, похожий на туман. В воздухе запах сильной гари и загрязненности, из-за чего тяжело дышать.

Известно, что часть леса, охваченная огнем, входит в Черноморский заповедник.

На Херсонщине горит лес в Черноморском заповеднике — оккупанты не дают тушить / 3 фотографии

Черноморский заповедник расположен на территории и акватории Херсонской и частично Николаевской областей. Это один из старейших заповедников Украины и субъект международной сети биосферных резерватов программы МАЛ ЮНЕСКО.

В нем зимуют более 10 тыс. пернатых. В общей сложности здесь насчитывается около 180 видов птиц, из которых около трех десятков занесены в Европейский красный список.

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2 мая глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец сообщил, что во временно оккупированной Херсонской области огнем было охвачено более 800 га леса.

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Фото: Факты ICTV

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