У Херсонській області продовжують вирувати лісові пожежі. Як і раніше, російські окупаційні війська не дозволяють їх гасити.
Населені пункти поблизу лісу, де вирує пожежа, окутав густий килим диму, схожий на туман. У повітрі запах сильного гару та забрудненості, через що важко дихати.
Відомо, що частина лісу, яку охопив вогонь, входить до Чорноморського заповідника.
Чорноморський заповідник розташований на території та акваторії Херсонської та частково Миколаївської областей. Це один із найстаріших заповідників України та суб’єкт міжнародної мережі біосферних резерватів програми МАВ ЮНЕСКО.
У ньому зимують понад 10 тис. пернатих. Загалом тут налічується близько 180 видів птахів, з яких близько трьох десятків занесено до Європейського червоного списку.
2 травня голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець повідомив, що на тимчасово окупованій Херсонщині вогнем охопило понад 800 га лісу.
Фото: Факти ICTV