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Факти / Надзвичайні події

На Херсонщині горить ліс у Чорноморському заповіднику – окупанти не дають гасити

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
пожежа у Херсонській області

У Херсонській області продовжують вирувати лісові пожежі. Як і раніше, російські окупаційні війська не дозволяють їх гасити.

Населені пункти поблизу лісу, де вирує пожежа, окутав густий килим диму, схожий на туман. У повітрі запах сильного гару та забрудненості, через що важко дихати.

Відомо, що частина лісу, яку охопив вогонь, входить до Чорноморського заповідника.

На Херсонщині горить ліс у Чорноморському заповіднику – окупанти не дають гасити / 3 фотографии

Чорноморський заповідник розташований на території та акваторії Херсонської та частково Миколаївської областей. Це один із найстаріших заповідників України та суб’єкт міжнародної мережі біосферних резерватів програми МАВ ЮНЕСКО.

У ньому зимують понад 10 тис. пернатих. Загалом тут налічується близько 180 видів птахів, з яких близько трьох десятків занесено до Європейського червоного списку.

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2 травня голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець повідомив, що на тимчасово окупованій Херсонщині вогнем охопило понад 800 га лісу.

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Фото: Факти ICTV

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