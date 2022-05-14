Обстрелы Харьковщины с территории РФ: двум российским командирам сообщили о подозрении

В Харьковской области заочно сообщили о подозрении двум российским командирам, отдавшим приказы совершить артиллерийские обстрелы региона с территории Белгородской области страны-агрессора Российской Федерации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, подчиненные прокремлевским командирам российские солдаты выполняли преступные приказы. Они разрушили объекты критической инфраструктуры, жилые дома в пгт Казачья Лопань и учебное заведение Дергачевского городского совета.

Двум российским командирам расчета БМ-21 Град Вооруженных сил Российской Федерации заочно уведомлено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (по части 2 статьи 28, по части 1 статьи 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

Российские командиры могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 12 лет. В настоящее время следователи устанавливают всех военнослужащих ВС РФ, виновных в совершении военных преступлений на территории Украины для привлечения к ответственности.

Ранее двоих российских военных, выполнявших преступные указания командиров, взяли в плен Вооруженные силы Украины. В настоящее время обвинительный акт против них утвержден и направлен в суд.

Это один из первых случаев публичного суда в Украине над российскими военнослужащими. Досудебное расследование осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

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Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура