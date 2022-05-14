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Обстріли Харківщини з території РФ: двом російським командирам повідомили про підозру

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Обстріли Харківщини з території РФ: двом російським командирам повідомили про підозру

У Харківській області заочно повідомили про підозру двом російським командирам, які віддали накази здійснити артилерійські обстріли регіону з території Бєлгородської області країни-агресора Російської Федерації.

За даними Харківської обласної прокуратури, підлеглі прокремлівським командирам російські солдати виконували злочинні накази. Вони зруйнували об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки у смт Козача Лопань та навчальний заклад Дергачівської міської ради.

Двом російським командирам розрахунку БМ-21 Град Збройних сил Російської Федерації заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (за частиною 2 статті 28, за частиною 1 статті 438 чинного Кримінального кодексу України).

Російські командири можуть потрапити до в’язниці на термін від восьми до 12 років. Зараз слідчі встановлюють всіх військовослужбовців ЗС РФ, винних у вчиненні воєнних злочинів на території України для притягнення до відповідальності.

Раніше двох російських військових, які виконували злочинні вказівки командирів, взяли у полон Збройні сили України. Наразі обвинувальний акт проти них затверджено та направлено до суду.

Це є одним із перших випадків публічного суду в Україні над російськими військовослужбовцями. Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України у Харківській області.

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Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

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