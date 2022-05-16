Сегодня около семи утра российский враг пытался прорвать государственную границу Украины на территории Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, противник открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.

Под прикрытием массированного огня на территорию Сумской области пытались зайти диверсионно-разведывательные группы. Однако наши пограничники дали бой россиянам, и те вынуждены были отступить за линию государственной границы.

В Госпогранслужбе сообщили, что огонь противник вел из района российского села Локоть.

В ночь с 14 на 15 мая российские военные дважды обстреляли Сумскую область. Оккупанты нанесли ракетный удар с территории РФ по окрестностям одного из населенных пунктов Садовской общины.

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12 мая войска РФ обстреляли село Новые Вырки Сумского района.

Источник: Дмитрий Живицкий, ГПСУ