Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 82 день войны
Убили Убили
229 детей
Ранили Ранили
>421 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Происшествия

В Шосткинском районе Сумской области оккупанты пытались прорвать границу

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Шосткинском районе Сумской области оккупанты пытались прорвать границу

Сегодня около семи утра российский враг пытался прорвать государственную границу Украины на территории Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, противник открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.

Под прикрытием массированного огня на территорию Сумской области пытались зайти диверсионно-разведывательные группы. Однако наши пограничники дали бой россиянам, и те вынуждены были отступить за линию государственной границы.

В Госпогранслужбе сообщили, что огонь противник вел из района российского села Локоть.

В ночь с 14 на 15 мая российские военные дважды обстреляли Сумскую область. Оккупанты нанесли ракетный удар с территории РФ по окрестностям одного из населенных пунктов Садовской общины.

Сейчас смотрят

12 мая войска РФ обстреляли село Новые Вырки Сумского района.

Источник: Дмитрий Живицкий, ГПСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Госпогранслужба

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка