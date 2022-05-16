Сьогодні близько сьомої ранку російський ворог намагався прорвати державний кордон України на території Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, противник відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів.

Під прикриттям масованого вогню на територію Сумської області намагалися зайти диверсійно-розвідувальні групи. Проте наші прикордонники дали бій росіянам, і ті змушені були відступити за лінію державного кордону.

У Держприкордонслужбі повідомили, що вогонь противник вів із району російського села Локоть.

У ніч з 14 на 15 травня російські військові двічі обстріляли Сумську область. Ракетного удару завдали з території РФ по околицях одного з населених пунктів Садівської громади.

Зараз дивляться

12 травня окупанти обстріляли село Нові Вирки Сумського району.

Джерело: Дмитро Живицький, ДПСУ