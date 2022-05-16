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Враг беспощадно обстреливает Северодонецк, есть погибшие и раненые: Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

Марта Бондаренко, редактор ленты
Враг беспощадно обстреливает Северодонецк, есть погибшие и раненые: Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области

15 мая днем ​​российские оккупанты обстреляли город Северодонецк в Луганской области. Повреждения получили почти десяток многоэтажек и здание профессионального училища. К сожалению, есть жертвы и травмированные.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россияне обстреляли дома в старых районах Северодонецка примерно в 16:00. Среди жертв – мужчина и женщина, еще одного мужчину госпитализировали.

Девять человек получили ранения позавчера после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке. В детскую больницу в Днепре госпитализировали раненого 15-летнего жителя Лисичанска.

По словам Гайдая, враг лупил из артиллерии и системам залпового огня по Лисичанску, Приволью, Новодружеску, Рубежному, Воеводовке, Белогоровке.

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Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий ответ от Вооруженных сил Украины и отступили. Однако враг продолжил свои атаки в направлении Тошковки. Там также есть значительные разрушения жилого фонда – это села Попаснянской общины.

В Камышевахе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повреждено 20 домов. В городах Горское и Золотое, а также в самой Тошковке – всего 11, из которых три многоэтажки.

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Всего за неделю в Луганской и Донецкой областях наши воины отбили 93 вражеские атаки. Уничтожены один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, семь единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одна зенитная установка.

Подразделения ПВО сбили четыре вертолета и 27 беспилотных летательных аппаратов российского врага.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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