15 травня вдень російські окупанти обстріляли місто Сєвєродонецьк, що на Луганщині. Пошкоджень зазнали майже десяток багатоповерхівок та будівля професійного училища. На жаль, є жертви та травмовані.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни обстріляли будинок у старих районах Сєвєродонецька приблизно о 16.00. Серед жертв – чоловік і жінка, ще одного чоловіка госпіталізували.

Дев’ять людей дістали поранень позавчора після артилерійської атаки ворога по лікарні в Сєвєродонецьку. До дитячої лікарні у Дніпрі госпіталізували пораненого 15-річного жителя Лисичанська.

За словами Гайдая, ворог гатив з артилерії та систем залпового вогню по Лисичанську, Привіллю, Новодружеську, Рубіжному, Воєводівці, Білогорівці.

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Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відповідь від Збройних сил України й відступили. Проте ворог продовжив свої атаки у напрямку Тошківки. Там також є значні руйнування житлового фонду – це села Попаснянської громади.

У Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці – загалом 11, з яких три багатоповерхівки.

Загалом за тиждень на Луганщині та Донеччині наші воїни відбили 93 ворожих атаки. Знищено один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, сім одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку.

Підрозділи ППО збили чотири гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати російського ворога.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай