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В Кропивницком депутат из ОПЗЖ “под кайфом” подрался с агентами ДБР

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В Кропивницком депутат из ОПЗЖ “под кайфом” подрался с агентами ДБР
Фото: ГБР

Депутат городского совета Кропивницкого от запрещенной в Украине политической партии Оппозиционной платформы – За жизнь полез в драку с агентами Государственного бюро расследования.

В пресс-службе ведомства сообщили, что работники ДБР сначала пытались проверить этого депутата. Однако, мужчина начал оказывать жесткое физическое сопротивление правоохранителям.

Чтобы избежать задержания, он попросил доставить его в больницу из-за плохого самочувствия.

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Сообщается, что работники ДБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотическими веществами, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.

По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

На данный момент проверяется информация о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.

12 мая фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально перестала существовать. Уже два дня спустя, 14 мая, президент Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете пророссийских политических партий.

Источник: ГБР
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