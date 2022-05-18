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Факти / Надзвичайні події

У Кропивницькому депутат із ОПЗЖ “під кайфом” побився з агентами ДБР

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
У Кропивницькому депутат із ОПЗЖ “під кайфом” побився з агентами ДБР
Фото: ДБР

Депутат міської ради Кропивницького від забороненої в Україні політичної партії Опозиційної платформи – За життя поліз у бійку з агентами Державного бюро розслідувань.

У пресслужбі відомства повідомили, шо працівники ДБР спершу намагалися перевірити цього депутата. Втім, чоловік почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям.

Щоб уникнути затримання, він попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття.

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Повідомляється, що працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.

Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної причетності депутата до колабораційної діяльності.

12 травня фракція ОПЗЖ у Верховній Раді офіційно перестала існувати. Вже через два дні, 14 травня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.

Джерело: ДБР
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