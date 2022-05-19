Трупный яд загрязняет воду: экокатастрофа в Мариуполе может выйти за пределы Украины

Май, 19 в 13:39

Мариуполь находится на пороге глобальной экологической катастрофы, которая может выйти за пределы города и Украины. Среди главных угроз – погибшие люди, канализационные стоки, мусор и отходы, массовое загрязнение воды, опасные химические вещества, которые попадают в почву, реки и море во время вражеских обстрелов заводов.

Трупный яд

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что попадание трупного яда, бактерий, микобактерий туберкулеза и других возбудителей болезней, которые могли быть у погибшего человека, в водопроводную систему, подземные источники и реки с морем представляют прямую опасность для тех, кто планирует использовать воду (до кого она дойдет).

Вместе с резким потеплением и жарой, которая в ближайшее время начнется в Мариуполе, будет ускоряться процесс разложения трупов умерших не только погребенных возле домов, но и оставшихся под завалами разрушенных домов.

Сейчас смотрят

Канализация

Российские солдаты пытаются возобновить водоснабжение в Мариуполе. Вода из-за повреждений в трубах водопровода и канализации начнет смешиваться с фекальными стоками. Уже после заражения жидкость будет поступать людям через трубы.

Мусор и отходы

В Мариуполе не собирают бытовой мусор, его просто выбрасывают рядом с домами. Часть частично затоплена водой из поврежденных труб водоснабжения и от дождей. Это приводит к росту патогенных бактерий в этом мусоре, которые затем также попадают в грунтовые воды, реки и моря.

Отсутствие питьевой и технической воды

В Мариуполе немного источников для снабжения питьевой водой. Даже до полномасштабной войны они были в почти непригодном для использования состоянии без очищения или кипячения, подчеркнул Андрющенко.

Сейчас эти источники вообще непригодны без специальной очистки или кипячения, а количество инфекционных болезней с наступлением жары будет увеличиваться в бешеных темпах.

Загрязнение почвы, рек и моря

В Мариуполе российские солдаты применили против мирных жителей разное вооружение, в состав которого входят тяжелые металлы и множество химических веществ, опасных для человека и окружающей среды. Они смываются дождями и подтоплением из водопровода в грунтовые воды, реки и моря.