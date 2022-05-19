Трупна отрута забруднює воду: екокатастрофа у Маріуполі може вийти за межі України

Травень, 19 в 13:39

Маріуполь перебуває на порозі глобальної екологічної катастрофи, яка може вийти за межі міста та України. Серед головних загроз – загиблі люди, каналізаційні стоки, сміття та відходи, масове забруднення води, небезпечні хімічні речовини, які потрапляють до ґрунту, річок та моря під час ворожих обстрілів заводів.

Трупна отрута

Радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що потрапляння трупної отрути, бактерій, мікобактерій туберкульозу та інших збудників хвороб, які могли бути у померлого у водопровідну систему, підземні джерела та у річки з морем становлять пряму небезпеку для тих, хто планує використовувати воду з крану (до кого вона дійде).

Разом з різким потеплінням та спекою, яка найближчим часом почнеться в Маріуполі, прискорюватиметься процес розкладення трупів померлих не тільки похованих біля будинків, а й тих, хто ще залишився під завалами зруйнованих будинків.

Зараз дивляться

Каналізація

Російські солдати намагаються відновити водопостачання у Маріуполі. Вода через пошкодження у трубах водопроводу та каналізації почне змішуватися з фекальними стоками. Вже після зараження рідина надходитиме до людей через труби.

Сміття та відходи

У Маріуполі не збирають побутове сміття, його просто викидають поряд з будинками. Частина вже частково затоплена водою з пошкоджених труб водопостачання та від дощів. Це призводить до зростання патогенних бактерій у цьому смітті, які потім також потрапляють до ґрунтових вод, річок та моря.

Відсутність питної та технічної води

У Маріуполі небагато джерел для постачання питної води. Навіть до повномасштабної війни вони були у майже непридатному для використання стані без очищення або кип’ятіння, наголосив Андрющенко.

Зараз ці джерела взагалі непридатні без спеціального очищення або кип’ятіння, а кількість інфекційних хвороб з наставанням спеки збільшуватиметься у шалених темпах.

Забруднення ґрунту, річок та моря

У Маріуполі російські солдати застосували проти мирних жителів різне озброєння, до складу якого входять важкі метали та безліч хімічних речовин, небезпечних для людини та довкілля. Вони змиваються дощами та підтопленням з водопроводу до ґрунтових вод, річок та моря.