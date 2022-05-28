Один погибший и шестеро раненых: армия РФ обстреляла Чернобаевку в Херсонской области

Май, 28 в 14:04

В Херсонской области российская армия в очередной раз атаковала местных жителей Чернобаевки. В результате вражеских обстрелов есть один погибший и шестеро раненых. Информация о разрушении местной инфраструктуры уточняется.

По данным Херсонской областной прокуратуры, 27 мая оккупационные войска осуществили ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской общины. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом под завалами родительского дома погиб 33-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили шесть человек.

Агрессивные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и инфраструктуру, подчеркнули в прокуратуре.

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Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (по ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Правоохранители продолжают документировать военные преступления российской армии.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Фото: Херсонская областная прокуратура