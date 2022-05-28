Один загиблий і шестеро поранених: армія РФ обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині

Травень, 28 в 14:04

У Херсонській області російська армія вчергове атакувала місцевих жителів Чорнобаївки. Внаслідок ворожого обстрілу є один загиблий та шестеро поранених. Інформація про руйнування місцевої інфраструктури уточнюється.

За даними Херсонської обласної прокуратури, 27 травня окупаційні війська здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади. Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок під завалами батьківської хати загинув 33-річний чоловік. Поранення різного ступеня тяжкості дістали шестеро людей.

Агресивні дії становлять пряму загрозу життю та здоров’ю мирних жителів, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та інфраструктуру, наголосили у прокуратурі.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з навмисним вбивством (за ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цей злочин передбачає тюремне ув’язнення на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Правоохоронці продовжують документувати воєнні злочини російської армії.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура