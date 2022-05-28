В СБУ назвали города, из которых российская армия могла запустить ракету по вокзалу Краматорска

Май, 28 в 18:50

Украинские эксперты просчитали траекторию тактического ракетного комплекса Точка-У, из которого ударили по Краматорскому железнодорожному вокзалу российские войска. По мнению специалистов, вражеская ракета была запущена со стороны города Шахтерска или поселка городского типа Старобешево, которые сейчас находятся под временной оккупацией.

Об этом заявила спикер главного управления Службы безопасности Украины Донетчины и Луганщины Галина Прищепа. По ее словам, ракета направлялась в секторе от 125 до 170 градусов. Однако пока неизвестно точно, с какого места запущен вражеский снаряд.

– Мы точно знаем, что Точка-У прилетела с оккупированной территории. Досудебное расследование продолжается. Наши следователи доведут это дело до логического завершения, — считает спикер СБУ.

По факту обстрела Краматорского железнодорожного вокзала 8 апреля следователи возбудили уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Эксперты провели экспертизу и дали выводы, что вражеская управляемая ракета летела с оккупированной территории Донецкой области.

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В этот день российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Тогда там находились сотни мирных жителей, которые ожидали эвакуации. В результате вражеского обстрела погиб 61 человек и еще 121 человек пострадал.

Источник: Вільне радіо