У СБУ назвали міста, з яких російська армія могла запустити ракету по вокзалу Краматорська

Травень, 28 в 18:50

Українські експерти прорахували траєкторію тактичного ракетного комплексу Точка-У, з якого вдарили по Краматорському залізничному вокзалу російські війська. На думку фахівців, ворожа ракета була запущена з боку міста Шахтарськ або селища міського типу Старобешеве, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією.

Про це заявила речниця головного управління Служби безпеки України Донеччини та Луганщини Галина Прищепа. За її словами, ракета прямувала у секторі від 125 до 170 градусів. Проте наразі невідомо точно, з якого саме місця запущено ворожий снаряд.

– Ми точно знаємо, що Точка-У прилетіла з окупованої території. Досудове розслідування триває. Наші слідчі доведуть цю справу до логічного завершення, – вважає речниця СБУ.

За фактом обстрілу Краматорського залізничного вокзалу 8 квітня слідчі порушили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів і звичаїв війни). Експерти здійснили експертизу та надали висновки, що ворожа керована ракета летіла з окупованої території Донецької області.

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У цей день російські війська вдарили по залізничному вокзалу в Краматорську. Тоді там перебувало сотні мирних жителів, які чекали на евакуацію. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 61 людина та ще 121 особа постраждала.

Джерело: Вільне радіо