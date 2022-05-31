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Оккупанты ночью обстреляли Очаков, часть города без света и газа

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты ночью обстреляли Очаков, часть города без света и газа
Фото: ГСЧС

Вчера поздно вечером российские оккупанты обстреляли город Очаков Николаевской области.

Об этом говорится в сводке Николаевской областной военной администрации.

Обстрел города начался в 23.05. В результате вражеских действий поврежден газовый шкаф, окна в жилых домах вылетели.

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Некоторые районы Очакова отключены от газо- и электроснабжения. Пострадавших посреди мирного населения нет.

Кроме того, в Николаевском районе враг обстрелял поселок Луч Шевченковской общины, где, по предварительной информации, есть пострадавшие. Все села общины в течение дня несколько раз обстреливались.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Очаков 4 апреля. В результате вражеских обстрелов были раненые, а также повреждены объекты инфраструктуры.

18 апреля российские войска обстреляли Очаков системами залпового огня Ураган.

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