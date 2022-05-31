Окупанти вночі обстріляли Очаків, частина міста без світла та газу
Вчора пізно ввечері російські окупанти обстріляли місто Очаків на Миколаївщині.
Про це йдеться у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
Обстріл міста розпочався о 23.05. Внаслідок ворожих дій пошкоджена газова шафа, вікна у житлових будинках повилітали.
Деякі райони Очакова відключені від газо- та електропостачання. Постраждалих серед мирного населення немає.
Крім того, у Миколаївському районі ворог обстріляв селище Луч Шевченківської громади, де за попередньою інформацією, є постраждалі. Усі села громади протягом дня обстрілювались декілька разів.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Очаків 4 квітня. Внаслідок ворожих обстрілів були поранені, а також пошкоджені об’єкти інфраструктури.
18 квітня російські війська обстріляли Очаків системами залпового вогню Ураган.