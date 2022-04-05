Город Очаков под Одессой в очередной раз обстреляли российские военнослужащие. В результате вражеского огня есть раненые, повреждены объекты инфраструктуры.

Заместитель городского главы Очакова Алексей Васьков рассказал, что вражеская армия имеет только одну цель – посеять панику среди мирного населения.

– Сегодня наш город снова обстреляли российские оккупанты. Вчерашние и сегодняшние обстрелы свидетельствуют, что у них одна цель – уничтожать нас и сеять панику. Паника нам сейчас не поможет – нужен холодный рассудок и расчет. Нам нужно быть готовыми ко всему, потому что идет война, — отметил Алексей Васьков.

По его словам, в результате вражеских обстрелов есть раненые, а также повреждены объекты инфраструктуры.

В Одесской области пиротехники продолжают поиск и уничтожение взрывоопасных частей снарядов.

Вчера российские войска также хаотично обстреляли Очаков, преимущественно по гражданским жителям города. Вследствие обстрелов вражеской армии были ранены и погибли люди.