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Обстрелы в Очакове: есть раненые, повреждена инфраструктура

Юля Захарченко редактор ленты
найманці РФ ("Л/ДНР")

Город Очаков под Одессой в очередной раз обстреляли российские военнослужащие. В результате вражеского огня есть раненые, повреждены объекты инфраструктуры.

Заместитель городского главы Очакова Алексей Васьков рассказал, что вражеская армия имеет только одну цель – посеять панику среди мирного населения.

– Сегодня наш город снова обстреляли российские оккупанты. Вчерашние и сегодняшние обстрелы свидетельствуют, что у них одна цель – уничтожать нас и сеять панику. Паника нам сейчас не поможет – нужен холодный рассудок и расчет. Нам нужно быть готовыми ко всему, потому что идет война, — отметил Алексей Васьков.

По его словам, в результате вражеских обстрелов есть раненые, а также повреждены объекты инфраструктуры.

В Одесской области пиротехники продолжают поиск и уничтожение взрывоопасных частей снарядов.

Вчера российские войска также хаотично обстреляли Очаков, преимущественно по гражданским жителям города. Вследствие обстрелов вражеской армии были ранены и погибли люди.

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Фото: Depositphotos

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