Одесса, Николаев и Харьков: серия взрывов в разных городах Украины
Местные жители сообщают о взрывах в Одессе, Николаеве и Харькове. В настоящее время эта информация проверяется.
Взрывы в Одессе
В 21.00 в Одессе прозвучала воздушная тревога, а уже через час были первые сообщения о взрывах. По предварительным данным, жители слышали работу ПВО.
Однако часть горожан могла еще и наблюдать верх человеческого цинизма. Вечером определенные личности или в утешение, или просто так решили запустить салют в Одессе, в которую регулярно РФ целится ракетами. Более того, по некоторым данным, делали они это возле здания СБУ.
Взрывы в Николаевской области
Также в 21.15 воздушная тревога прозвучала и в Николаеве. Впоследствии появилась информация о взрывах в Николаевской области.
Взрывы в Харькове
Российские оккупанты в очередной раз обстреливают и Харьков.
— Салтовка, Алексеевка, Горизонт — слышны взрывы. В хаосе непонятно, отлеты или прилеты, поэтому не подходите к окнам или оставайтесь в укрытии до окончания сигнала тревоги, – пишут местные Telegram-каналы.