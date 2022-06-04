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Факты / Происшествия

Одесса, Николаев и Харьков: серия взрывов в разных городах Украины

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Требует проверки
Одесса, Николаев и Харьков: серия взрывов в разных городах Украины

Местные жители сообщают о взрывах в Одессе, Николаеве и Харькове. В настоящее время эта информация проверяется.

Взрывы в Одессе

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В 21.00 в Одессе прозвучала воздушная тревога, а уже через час были первые сообщения о взрывах. По предварительным данным, жители слышали работу ПВО.

Однако часть горожан могла еще и наблюдать верх человеческого цинизма. Вечером определенные личности или в утешение, или просто так решили запустить салют в Одессе, в которую регулярно РФ целится ракетами. Более того, по некоторым данным, делали они это возле здания СБУ.

Взрывы в Николаевской области

Также в 21.15 воздушная тревога прозвучала и в Николаеве. Впоследствии появилась информация о взрывах в Николаевской области.

Взрывы в Харькове

Российские оккупанты в очередной раз обстреливают и Харьков.

— Салтовка, Алексеевка, Горизонт — слышны взрывы. В хаосе непонятно, отлеты или прилеты, поэтому не подходите к окнам или оставайтесь в укрытии до окончания сигнала тревоги, – пишут местные Telegram-каналы.

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