Червень, 03 в 22:39

Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Одесі, Миколаєві та Харкові. Нині ця інформація перевіряється.

Вибухи в Одесі

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О 21.00 в Одесі пролунала повітряна тривога, а вже через годину були перші повідомлення про вибухи. За попередніми даними, жителі чули роботу ППО.

Проте частина містян могла ще й спостерігати верх людського цинізму. Ввечері певні особистості чи то на втіху, чи просто так собі вирішили запустити салют в Одесі, в яку регулярно РФ цілиться ракетами. Ба більше, за деякими даними, робили вони це біля будівлі СБУ.

Вибухи у Миколаївській області

Також о 21.15 повітряна тривога пролунала і в Миколаєві. Згодом з’явилася інформація про вибухи у Миколаївській області.

Вибухи у Харкові

Російські окупанти вкотре обстрілюють і Харків.

– Салтівка, Олексіївка, Горизонт – чутно вибухи. У хаосі незрозуміло, відльоти або прильоти, тому не підходьте до вікон або залишайтесь в укритті до закінчення сигналу тривоги, – пишуть місцеві Telegram-канали.