Июнь, 04 в 15:31

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. 4 июня утром в очередной раз пострадал Корабельный район.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. По его словам, в результате вражеского обстрела погибли три человека (двое из них на месте обстрела, еще один человек умер по дороге в больницу).

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Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики. По предварительной информации, известно о трех поврежденных многоэтажках.

На 101-е сутки полномасштабной войны российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Основные усилия россияне сосредоточивают на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Фото: Александр Сенкевич