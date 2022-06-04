Карта боевых действий на 04.06.2022 – ситуация на фронте
4 июня российские оккупанты продолжают наступление в Восточной операционной зоне, продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
Карта боевых действий в Украине на 04.06.2022
На Волынском, Полесском, Бессарабском направлениях, а также в Черноморском и Азовском морских операционных зонах ситуация существенных изменений не претерпела.
В приграничных районах Брянской и Курской областей России, что на Северском направлении, РФ продолжает удерживать подразделения своих Вооруженных сил.
На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении села Шиповатое Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратную сторону РФ эвакуирует до 100 единиц поврежденного вооружения и военной техники.
На Харьковском направлении российские военные продолжают интенсивно обстреливать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки.
Ракетный удар враг нанес по объекту транспортной инфраструктуры в районе села Мохнач.
На Славянском направлении захватчики обстреляли из артиллерии Грушеваху, Татьяновку и Дибровное, чтобы снизить боевой потенциал украинских войск.
Безуспешным для россиян был штурм в сторону Богородичного и наступление в сторону Вернополья. На последнем направлении враг понес потери.
На Донецком направлении РФ обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
Основные усилия по состоянию на 4 июня россияне сосредоточивают на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Армия России усилила группировку за счет мобилизационного резерва 2 армейского корпуса и при поддержке артиллерии штурмует Северодонецк. Бои в городе продолжаются.
Безуспешным было для оккупантов наступление в сторону Устиновки, а также на Бахмутском направлении.
На последнем направлении украинские подразделения огненным поражением вынудили врага отойти.
Сковать и отвлечь украинских защитников россияне пытаются на Авдеевском и Кураховском направлениях.
Стремятся россияне взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Старый Караван на Лиманском направлении.
Однако, как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий на Донецком направлении низкий из-за физического истощения личного состава и низкого морально-психологического состояния.
На Южнобужском направлении враг ведет позиционную оборону и пытается обстреливать украинские подразделения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 101-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW