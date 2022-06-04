Червень, 04 в 15:31

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. 4 червня зранку вчергове постраждав Корабельний район.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, внаслідок ворожгого обстрілу загинули троє людей (двоє з них на місці обстрілу, ще одна людина померла дорогою до лікарні).

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Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики. За попередньою інформацією, відомо про три пошкоджені багатоповерхівки.

На 101-шу добу повномасштабної війни російські окупанти продовжують завдавати ракетних й авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

Основні зусилля станом росіяни зосереджують на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Олександр Сєнкевич