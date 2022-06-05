Июнь, 04 в 21:03

Российские оккупанты обстреляли территорию Святогорской лавры, попав в Всехсвятский скит. В результате обстрела начался пожар, уничтоживший скит.

Очевидцы опубликовали видео, где видно, что деревянная церковь выгорела. Уцелел только фундамент постройки.

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Всехсвятский скит был построен в 1912 году.

Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия, – отмечал президент Владимир Зеленский.

Интересно, что Святогорская лавра подчинялась Украинской православной церкви Московского патриархата.

Всего в мире 12 лавр, четыре из которых расположены в Украине.