Сожжено дотла: последствия пожара в Святогорской лавре после обстрела россиянами
Российские оккупанты обстреляли территорию Святогорской лавры, попав в Всехсвятский скит. В результате обстрела начался пожар, уничтоживший скит.
Очевидцы опубликовали видео, где видно, что деревянная церковь выгорела. Уцелел только фундамент постройки.
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Всехсвятский скит был построен в 1912 году.
Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия, – отмечал президент Владимир Зеленский.
Интересно, что Святогорская лавра подчинялась Украинской православной церкви Московского патриархата.
Всего в мире 12 лавр, четыре из которых расположены в Украине.