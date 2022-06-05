Спалено вщент: наслідки пожежі у Святогірській лаврі після обстрілу росіянами
Російські окупанти обстріляли територію Святогірської лаври, влучивши в Всіхсвятський скит. В результаті обстрілу почалася пожежа, яка знищила скит.
Очевидці опублікували відео, на якому видно, що дерев’яна церква вигоріла. Вцілів лише фундамент споруди.
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Всіхсвятський скит був збудований у 1912 році.
Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія, – зазначав президент Володимир Зеленський.
Цікаво, що Святогірська лавра підпорядковувалася Українській православній церкві Московського патріархату.
Загалом у світі лише 12 лавр, чотири з яких розташовані в Україні.