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Спалено вщент: наслідки пожежі у Святогірській лаврі після обстрілу росіянами

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Спалено вщент: наслідки пожежі у Святогірській лаврі після обстрілу росіянами

Російські окупанти обстріляли територію Святогірської лаври, влучивши в Всіхсвятський скит. В результаті обстрілу почалася пожежа, яка знищила скит.

Очевидці опублікували відео, на якому видно, що дерев’яна церква вигоріла. Вцілів лише фундамент споруди.

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Всіхсвятський скит був збудований у 1912 році.

Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія, – зазначав президент Володимир Зеленський.

Цікаво, що Святогірська лавра підпорядковувалася Українській православній церкві Московського патріархату.

Загалом у світі лише 12 лавр, чотири з яких розташовані в Україні.

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