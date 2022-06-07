В Буче захватил заложников в больнице: российскому военному сообщили о подозрении

Июнь, 06 в 21:37

Российскому военному сообщили о подозрении за участие в оккупации Бучи под Киевом и захвате заложников в больнице.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, подозреваемый участвовал в оккупации города Буча в Киевской области. Для выполнения задач, поставленных высшим военным руководством РФ, он вместе с другими российскими военными на боевых машинах десанта приехал в админздание Ирпенской центральной городской больницы, расположенной в Буче.

Чтобы запугать работников и пациентов больницы, по его приказу оккупанты направили крупнокалиберные пулеметы на здание медучреждения. Вместе с вооруженными сослуживцами он вошел в помещение, заблокировал входы и выходы в здание.

Сейчас смотрят

Подозреваемый заставлял одного из сотрудников вступить в должность городского главы временно оккупированной Бучи, захватив в плен мирных жителей в медзаведении и угрожая оружием.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении военнослужащему 656-го полка оперативного назначения – воинской части №6720 войск национальной гвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны, подстрекательстве к совершению государственной измены (по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111, ч .1 ст.438 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.