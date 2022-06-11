В Харькове слышны взрывы: в городе воздушная тревога

Июнь, 11 в 0:07

В Харькове сообщают о взрывах. Сейчас в городе продолжается воздушная тревога. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях и бомбоубежищах.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Харьковской области началась в 00:01, а уже через минуту появились первые сообщения о взрывах.

За прошедший день российская армия обстреляла Харьков и область из артиллерии и реактивных система залпового огня. Известно о двух погибших мирных жителях и 15 раненых людях.

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Под вражеские удары попали Шевченковский район в Харькове, а также по меньшей мере четыре района области. В результате обстрелов российской армии повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры, а также загорелись хвойные леса и лесополосы.