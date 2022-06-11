У Харкові чути вибухи: у місті повітряна тривога

Червень, 11 в 0:07

У Харкові повідомляють про вибухи. Наразі у місті триває повітряна тривога. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях та бомбосховищах.

Варто зазначити, що повітряна тривога у Харківській області розпочалась о 00:01, а вже через одну хвилину з’явились перші повідомлення про вибухи.

Згодом з’явилась непідтверджена інформація, що у Харкові почули щонайменше три вибухи. А повітряна тривога в області завершилась о 00:24.

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За минулий день російська армія обстріляла Харків та область з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Відомо про двох загиблих мирних жителів та 15 поранених людей.

Під ворожі удари потрапили Шевченківський район у Харкові, а також щонайменше чотири райони області. Внаслідок обстрілів російської армії пошкоджені будинки, склади, об’єкти інфраструктури, а також загорілися хвойні ліси та лісосмуги.