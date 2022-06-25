Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Предварительно без пострадавших: в Ровенской области раздались взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
рятувальники
Фото: Depositphotos

В Ровенской области прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги. Украинские издания сообщают о четырех взрывах в регионе.

Стоит отметить, что в Ровенской области начался сигнал воздушной тревоги с 19:07 до 19:48, то есть длился более 43 минут.

Сейчас смотрят

Глава ОВА Виталий Коваль сообщил, что было два ракетных удара по Ровенской области. Попало в объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших.

По данным украинских СМИ, в небе над Ровенской областью поднялся сильный дым.

Кроме того, есть риск ракетных ударов в Луганской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

Читайте
Возможны тяжелые радиационные последствия: армия РФ обстреляла ядерную установку в Харькове

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка