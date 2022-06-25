Июнь, 25 в 20:15

В Ровенской области прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги. Украинские издания сообщают о четырех взрывах в регионе.

Стоит отметить, что в Ровенской области начался сигнал воздушной тревоги с 19:07 до 19:48, то есть длился более 43 минут.

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Глава ОВА Виталий Коваль сообщил, что было два ракетных удара по Ровенской области. Попало в объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших.

По данным украинских СМИ, в небе над Ровенской областью поднялся сильный дым.

Кроме того, есть риск ракетных ударов в Луганской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях.