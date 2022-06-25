У Рівненській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги
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Фото: Depositphotos
У Рівненській області пролунало декілька вибухів під час повітряної тривоги. Українські видання повідомляють про чотири вибухи у регіоні.
Варто зазначити, що у Рівненській області розпочався сигнал повітряної тривоги з 19:07 – тобто триває вже понад 25 хвилин.
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За даними українських ЗМІ, у небі над Рівненською областю піднявся сильний і густий дим.
Крім того, є ризик ракетних ударів у Луганській, Харківській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Львівській і Закарпатській областях.