Больницы не справляются с наплывом раненных: в Колумбии обрушились деревянные трибуны стадиона

Июнь, 27 в 0:09

В городе Эль-Эспиналь (Колумбия) обрушились деревянные трибуны стадиона. В результате происшествия погибли четыре человека, сотни получили ранения.

Трагедия произошла во время боя быков на стадионе.

На видео видно, как рухнул деревянный каркас на землю на импровизированном стадионе. Несколько быков в страхе сбежали, оказавшись на улице города.

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По предварительным данным, погибли четыре человека, еще около 500 травмировались.

Местные власти говорят, что городская больница и скорая помощь не справляются с таким количеством пострадавших.

Пока неизвестно, что именно стало причиной трагедии.