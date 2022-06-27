Больницы не справляются с наплывом раненных: в Колумбии обрушились деревянные трибуны стадиона
Фото: Depositphotos
В городе Эль-Эспиналь (Колумбия) обрушились деревянные трибуны стадиона. В результате происшествия погибли четыре человека, сотни получили ранения.
Трагедия произошла во время боя быков на стадионе.
На видео видно, как рухнул деревянный каркас на землю на импровизированном стадионе. Несколько быков в страхе сбежали, оказавшись на улице города.
Сейчас смотрят
По предварительным данным, погибли четыре человека, еще около 500 травмировались.
Местные власти говорят, что городская больница и скорая помощь не справляются с таким количеством пострадавших.
Пока неизвестно, что именно стало причиной трагедии.