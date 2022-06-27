Лікарні не можуть впоратися з напливом поранених: у Колумбії рухнули дерев’яні трибуни стадіону

Червень, 27 в 0:09

У місті Ель-Еспіналь (Колумбія) рухнули дерев’яні трибуни стадіону. Внаслідок пригоди загинули четверо людей, сотні отримали поранення.

Трагедія сталася під час бою бугаїв на стадіоні.

На відео видно, як звалився дерев’яний каркас на землю на імпровізованому стадіоні. Кілька биків у страху втекли, опинившись на вулиці міста.

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За попередніми даними, загинуло четверо людей, ще близько 500 травмувалися.

Місцева влада каже, що міська лікарня та швидка допомога не справляються з такою кількістю постраждалих.

Поки невідомо, що саме спричинило трагедію.