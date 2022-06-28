Июнь, 27 в 21:18

В ТЦ Амстор в Кременчуге в результате ракетного удара РФ обрушился потолок. Масштабный пожар уже локализовали, однако сейчас еще есть сильное задымление. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, завалы на месте ТЦ Амстор в Кременчуге разбирают спасатели вместе с территориальной обороной. В здании обрушился потолок, однако не слышно голосов людей под завалами.

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Пожар локализован, однако еще есть задымление. Обнаружено более 10 тел погибших. По словам Геращенко, они обуглены, но погибших людей может быть еще больше, поскольку продолжаются спасательные работы.

Полиция открыла регистрацию заявлений о поиске людей, сейчас уже есть более 20 заявок. Сколько людей находилось в ТЦ — сейчас точно не известно. В настоящее время длится сбор заявлений родственников по поводу пропавших людей.

Днем 27 июня российская армия нанесла ракетные удары по ТЦ Амстор в Кременчуге, где во время взрыва находились тысячи людей. Пока неизвестно точное количество погибших и пострадавших жителей, поскольку спасатели до сих пор разбирают завалы.