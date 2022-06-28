Червень, 27 в 21:18

У ТЦ Амстор у Кременчуку внаслідок ракетного удару РФ обвалилася стеля. Масштабну пожежу вже локалізували, однак зараз ще є сильне задимлення. Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, завали на місці ТЦ Амстор у Кременчуці розбирають рятувальники разом із територіальною обороною. У будівлі обвалилася стеля, проте не чутно голосів людей під завалами.

Зараз дивляться

Наразі пожежу локалізовано, однак ще є задимлення. Знайдено понад 10 тіл загиблих. За словами Геращенка, вони обвуглені, але загиблих людей може бути ще більше, оскільки тривають рятувальні роботи.

Поліція відкрила реєстрацію заяв про пошук людей, зараз вже є понад 20 заявок. Скільки саме людей перебувало у ТЦ – зараз точно не відомо. Наразі триває збір заяв родичів щодо зниклих людей.

Вдень 27 червня російська армія завдала ракетних ударів по ТЦ Амстор у Кременчуку, де під час вибуху перебувала тисяча людей. Наразі невідомо щодо точної кількості загиблих і постраждалих жителів, оскільки рятувальники досі розбирають завали.