Без газа останутся Мелитополь и другие города: армия РФ обстреляла газопровод на Запорожье

Июнь, 29 в 23:09

В Запорожской области в результате обстрелов российской армии поврежден магистральный газопровод. В ближайшие дни из-за значительных повреждений без газа останутся Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие украинские города.

По данным Запорожской ОВА, в результате значительного повреждения газопровода диаметром 400 мм в селе Мирное без газоснабжения уже сегодня осталась Ореховщина.

В ОВА отметили, что до этого повреждения в результате обстрелов российских войск без газа уже оставалось более 80 тысяч абонентов в 109 населенных пунктах области.

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Глава Запорожской ОВА сообщил, что продолжаются репрессии против мирных жителей и работников АЭС в Энергодаре. Александр Старух отметил, что станцию необходимо содержать в надлежащем состоянии, а этот процесс существенно усложняется из-за нарушения связи с территорией.

По состоянию на 28 июня, список похищенных лиц составил около 368 человек, из них 149 людей до сих пор остаются в заложниках. Среди них — шесть должностных лиц, 16-летний сын председателя Запорожской РВА Олега Буряка и еще двое несовершеннолетних.