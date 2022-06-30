Июнь, 29 в 22:56

Массированные ракетные обстрелы России по Николаеву и Харькову будут продолжаться неделю-полторы, пока росссийское военное руководство не поймет, что это безрезультатно.

Об этом в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он прокомментировал ракетные обстрелы Николаева и Харькова.

Сейчас смотрят

— Продолжается очень активный ракетный террор: Николаев, Харьков — это практически каждый день, при чем там бьют не избирательно, по живым кварталам. Все другие города — по выбору… Я думаю, что это неделю-полторы будет продолжаться, пока они (российские силы, — Ред.) не поймут, что а) это не работает, б) это очень дорого стоит, — сказал он.

Арестович также добавил, что враг накануне продолжил обстрелы Сумской и Черниговской областей.

— По Харькову лупят просто безобразным способом… Движение на Харьков есть, но оно носит тактический характер, в стиле: мы захватили одну улицу этого села, но отдали улицу другого села… По Харькову лупят безбожно, шесть-семь Искандеров за ночь, не меньше, каждый божий день, полевая артиллерия, РСЗО, — добавил Арестович.

Напомним, в результате ракетного удара РФ по спальному району Николаева утром 29 июня погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения.

Источник: Фейгин Live