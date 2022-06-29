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Сбил украинских военных: под Хмельницким будут судить пьяного водителя грузовика

Юля Захарченко, редактор ленты
Сбил украинских военных: под Хмельницким будут судить пьяного водителя грузовика
Фото: Офис генпрокурора

В Хмельницкой области пьяный водитель грузового автомобиля переехал украинского военного на блокпосте территориальной обороны. Он столкнулся с другим автомобилем и бетонным ограждением контрольного пункта, за которым находились военные.

По данным Офиса генерального прокурора, в апреле под Хмельницким в результате автокатастрофы один военный погиб на месте ДТП, еще двое травмированы. Уровень алкоголя в крови водителя грузовика DAF превышал норму в 16 раз.

Фото: Офис генпрокурора

Прокуратура направила в суд обвинительный акт против водителя, которым сел пьяным за руль грузовика. Мужчина нарушил правила безопасности дорожного движения, что повлекло смерть одного потерпевшего и телесные повреждения средней тяжести двум другим (по ч. 3 ст. 286-1 действующего Уголовного кодекса Украины).

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Источник: Офис генпрокурора
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