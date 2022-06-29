Июнь, 29 в 17:56

В Хмельницкой области пьяный водитель грузового автомобиля переехал украинского военного на блокпосте территориальной обороны. Он столкнулся с другим автомобилем и бетонным ограждением контрольного пункта, за которым находились военные.

По данным Офиса генерального прокурора, в апреле под Хмельницким в результате автокатастрофы один военный погиб на месте ДТП, еще двое травмированы. Уровень алкоголя в крови водителя грузовика DAF превышал норму в 16 раз.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт против водителя, которым сел пьяным за руль грузовика. Мужчина нарушил правила безопасности дорожного движения, что повлекло смерть одного потерпевшего и телесные повреждения средней тяжести двум другим (по ч. 3 ст. 286-1 действующего Уголовного кодекса Украины).

Сейчас смотрят

Наибольшее наказание по статье предусматривает тюремное заключение до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 10 лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.