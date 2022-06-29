Червень, 29 в 17:56

У Хмельницькій області п’яний водій вантажного автомобіля переїхав українського військового на блокпості територіальної оборони. Він зіткнувся з іншою автівкою та бетонною огорожею контрольного пункту, за якою перебували військові.

За даними Офісу генерального прокурора, у квітні під Хмельницьким внаслідок автокатастрофи один військовий загинув на місці ДТП, ще двоє травмовані. Рівень алкоголю у крові водія вантажівки DAF перевищував норму в 16 разів.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти водія, яким сів п’яним за кермо вантажівки. Чоловік порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть одного потерпілого та тілесні ушкодження середньої тяжкості двом іншим (за ч. 3 ст. 286-1 чинного Кримінального кодексу України).

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Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 10 років. Наразі триває досудове розслідування.