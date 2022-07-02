Июль, 02 в 15:25

В субботу, 2 июля, в городе Кременчуг (Полтавская область) завершились поисково-спасательные работы в торговом центре Амстор, по которому на этой неделе нанесли ракетный удар российские войска.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

– В 13.25 спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ Амстор в Кременчуге. Окончательное количество погибших устанавливается. 27 июня 2022 года стало самым трагическим днем в современной истории Полтавской области, — подчеркнул он.

Данные по количеству погибших вследствие ракетного обстрела РФ пока что отличаются.

Сейчас смотрят

В частности, в пресс-службе ГСЧС проинформировали, что в данный момент установлена гибель 19 человек. Пострадали 66 человек, из которых 26 были госпитализированы. Кроме того, при разборе завалов ТЦ обнаружено 29 фрагментов тел.

В спасательных работах участвовало более 1 060 человек и около 140 единиц техники.

В то же время городской голова Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что на сегодня количество погибших и пропавших без вести составляет 22 человека (из них 21 погибший).

– Из 21 человека, считавшихся пропавшими без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших. Пока что один человек остается пропавшим без вести. Один человек скончался в больнице. Таким образом, на сегодня количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного террористического акта в ТЦ Амстор составляет 22 человека, — подчеркнул он.

А заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о 20 погибших и 66 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью (из них 26 были госпитализированы).

Как известно, российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу днем 27 июня, выпустив с территории РФ две сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 большой дальности. На момент удара в ТЦ Амстор могли находиться сотни людей.

Служба безопасности Украины уже установила обстоятельства запуска ракет по ТЦ в Кременчуге, обнародовав видео- и фотодоказательства.

Городские власти Кременчуга решили выплатить семьям погибших по 100 тыс. грн помощи.

Читайте Зеленский показал видео попадания российской ракеты в ТЦ в Кременчуге

Источник: ГСЧС Украины, Дмитрий Лунин, Виталий Малецкий, Кирилл Тимошенко