Июль, 02 в 11:38

Городские власти Кременчуга (Полтавская область) вдвое увеличили сумму помощи семьям погибших во время ракетного удара войск РФ по торговому центру Амстор.

Как проинформировал мэр Кременчуга Виталий Малецкий, помощь вырастет с 50 тыс. до 100 тыс. грн каждой семье жертв атаки РФ.

– Увеличиваем вдвое помощь семьям погибших в ТЦ Амстор. Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всей кременчугской общины с 50 тыс. до 100 тыс. грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии, — отметил Малецкий.

По его словам, власти города также выделили средства на оплату похорон погибших.

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На днях Малецкий сообщал, что горсовет принял решение предоставить по 50 тыс. грн помощи семьям каждого погибшего, по 25 тыс. грн – каждому пострадавшему, находящемуся на стационарном лечении, а также по 10 тыс. грн – тем, кто лечится амбулаторно. Теперь сумма выплат семьям погибших вырастет вдвое.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, сегодня утром продолжилась разборка завалов в ТЦ Амстор в Кременчуге. К работам привлечены 283 человека и 47 единиц техники.

По состоянию на 20.00 1 июля в ГСЧС сообщали, что уже обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 90% общей площади ТЦ. Подтверждена гибель 19 человек, еще 64 – пострадали (из них 26 – госпитализированы). Кроме того, было обнаружено 29 фрагментов тел погибших.

Что известно о ракетном ударе РФ по Кременчугу

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кременчугу днем 27 июня. С территории РФ были запущены две сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 большой дальности со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Одна из них попала по ТЦ Амстор, где в тот момент находились сотни людей. Часть из них к моменту удара успела выйти из ТЦ.

Служба безопасности Украины уже установила обстоятельства запуска ракет по ТЦ в Кременчуге, обнародовала видео и фотодоказательства.

Как заверил президент Владимир Зеленский, фамилии и имена россиян, нанесших ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, станут известны на весь мир.

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Источник: Кременчугский городской совет, Виталий Малецкий