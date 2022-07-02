Липень, 02 в 15:25

У суботу, 2 липня, в місті Кременчук (Полтавська область) завершилися пошуково-рятувальні роботи в торговому центрі Амстор, по якому цього тижня завдали ракетного удару російські війська.

Про це поінформував очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін.

– О 13.25 рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ Амстор у Кременчуці. Остаточна кількість загиблих встановлюється. 27 червня 2022 року стало найтрагічнішим днем у сучасній історії Полтавщини, – наголосив він.

Варто зазначити, що дані щодо кількості загиблих внаслідок ракетного обстрілу РФ поки що різняться.

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Зокрема, в пресслужбі ДСНС поінформували, що наразі встановлено загибель 19 людей. Постраждали 66 людей, із яких 26 були госпіталізовані. Крім того, під час розбирання завалів ТЦ виявлено 29 фрагментів тіл.

У рятувальних роботах брали участь понад 1 тис. 60 осіб та майже 140 одиниць техніки.

Водночас міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти становить 22 особи (з них 21 загиблий).

– З 21 особи, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих. Наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні. Таким чином, на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ Амстор становить 22 особи, – наголосив він.

А заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про 20 загиблих та 66 постраждалих, які звернулися за медичною допомогою (з них 26 були госпіталізовані).

Як відомо, російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку вдень 27 червня, випустивши з території РФ дві надзвукові крилаті ракети Х-22 великої дальності. На момент удару в ТЦ Амстор могли перебувати сотні людей.

Служба безпеки України вже встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці, оприлюднивши відповідні відео та фотодокази.

Міська влада Кременчука вирішила виплатити сім’ям загиблих по 100 тис. грн допомоги.

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Джерело: ДСНС України, Дмитро Лунін, Віталій Малецький, Кирило Тимошенко