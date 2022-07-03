Июль, 03 в 17:48

В российском городе Белгород в результате взрыва погибла семья из Харьковской области. Среди них двое взрослых и один ребенок. Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко.

По его информации, семья была вынуждена бежать из временно оккупированной Цуповки в Харьковской области.

— Сегодня ночью в результате действий российских военнослужащих в городе Белгород погибла семья Коптеловых из Цуповки. Эта информация поступила к нам от вынужденных переселенцев. Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов были вынуждены уйти от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории, – сообщил он в Facebook.

Цуповка — село на севере Харьковской области, неподалеку от Гоптовки, в нескольких километрах от границы Украины с РФ. Это село попало под оккупацию рашистов в первый день войны.

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Утром 3 июля в российском Белгороде раздались взрывы. Громкие звуки, как сообщили в РФ, якобы стали результатом работы противовоздушной обороны.

Местный губернатор сообщил о трех погибших и четырех пострадавших. В городе частично разрушены 11 многоквартирных домов и 39 частных домов.

Впоследствии жители Белгорода начали публиковать фотографии упавшей на многоэтажку части ракеты. Это оказалась часть ракеты российского ЗРГК Панцирь, которого нет на вооружении в Украине.

Источник: Вячеслав Задоренко

Фото: БелПлюс