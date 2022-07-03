Липень, 03 в 17:48

У російському місті Бєлгород внаслідок вибуху загинула родина з Харківської області. Серед них двоє дорослих та одна дитина. Про це повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

За його інформацією, родина була вимушена тікати з тимчасово окупованої Цупівки у Харківській області.

— Сьогодні вночі внаслідок дій російських військовослужбовців у місті Бєлгород загинула родина Коптелових із Цупівки. Ця інформація надійшла до нас від вимушених переселенців. Жителі Цупівки та інших окупованих населених пунктів були змушені втекти від війни через Росію до країн Європи будь-якими доступними шляхами. На жаль, як бачимо, Росія знищує наших людей і на своїй території, – повідомив він у Facebook.

Цупівка — село на півночі Харківської області, неподалік від Гоптівки, за кілька кілометрів від кордону України з РФ. Це село потрапило під окупацію рашистів у перший день війни.

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Зранку 3 липня в російському Бєлгороді пролунали вибухи. Гучні звуки, як повідомили в РФ, нібито стали результатом роботи протиповітряної оборони.

Місцевий губернатор повідомив про трьох загиблих та чотирьох постраждалих. У місті частково зруйновані 11 багатоквартирних будинків та 39 приватних будинків.

Згодом жителі Бєлгорода почали публікувати фотографії частини ракети, яка впала на багатоповерхівку. Це виявилася частина ракети російського ЗРГК Панцир, якого немає на озброєнні в України.

Джерело: В’ячеслав Задоренко

Фото: БелПлюс