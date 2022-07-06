Оккупанты начали вывозить мирных жителей Лисичанска в фильтрационные лагеря

Июль, 06 в 18:53

В Луганской области с территории временно оккупированного Лисичанска российские войска начали вывозить мирных жителей в фильтрационные лагеря в Кадиевке (ранее город назывался Стаханов). Об этом рассказал глава Лисичанской военной администрации Валерий Шибик в эфире телеканала ICTV.

По его словам, сейчас с оккупированным Лисичанском нет связи, а в городе осталось ориентировочно 10-12 тыс. местных жителей. В то же время около 40-60 тыс. человек успели эвакуировать из Лисичанска.

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В начале июля украинские защитники отошли от позиций в Лисичанске после упорных боев с российской армией. В Генштабе ВСУ отметили, что это было тактическим решением, направленным на сохранение жизни наших бойцов.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские захватчики понесли значительные потери во время боев. В частности, оккупанты потеряли около 7 тыс. российских военных и большое количество вражеской бронетехники.