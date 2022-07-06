Окупанти почали вивозити мирних жителів Лисичанська до фільтраційних таборів

Липень, 06 в 18:53

У Луганській області з території тимчасово окупованого Лисичанська російські війська почали вивозити мирних жителів до фільтраційних таборів у Кадіївці (раніше місто мало назву Стаханов). Про це розповів глава Лисичанської військової адміністрації Валерій Шибік в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, зараз з окупованим Лисичанськом немає зв’язку, а у місті залишилось орієнтовно 10-12 тис. місцевих мешканців. Водночас близько 40-60 тис. людей встигли евакуювати з Лисичанська.

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На початку липня українські захисники відійшли від позицій у Лисичанську після запеклих боїв з російською армією. У Генштабі ЗСУ зазначили, що це було тактичним рішенням, спрямованим на збереження життів наших бійців.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські загарбники зазнали значних втрат під час боїв. Зокрема, окупанти втратили близько 7 тис. російських військових та велику кількість ворожої бронетехніки.