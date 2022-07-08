Армия РФ обстреляла Бахмут и Северск: погибли пять человек, тяжело ранен ребенок

Июль, 08 в 20:46

В Донецкой области российские войска убили пятерых мирных жителей и тяжело ранили ребенка во время обстрелов Бахмута и Северска. Все погибшие умерли в реанимационном отделении.

Снарядами оккупантов ранены трое человек, среди которых есть 12-летний мальчик. В настоящее время он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В городах повреждены жилища гражданских жителей и автомобили.

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