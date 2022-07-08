Армія РФ обстріляла Бахмут і Сіверськ: загинуло п’ятеро людей, тяжко поранена дитина

Липень, 08 в 20:46

У Донецькій області російські війська вбили п’ятьох мирних жителів і тяжко поранили дитину під час обстрілів Бахмута і Сіверська. Всі загиблі померли у реанімаційному відділенні.

Снарядами окупантів загалом поранено трьох людей, серед яких 12-річний хлопчик. Наразі він перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані. У містах пошкоджені помешкання цивільних жителів та автівки.

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Прокуратура відкрила два кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Наразі тривають першочергові слідчі дії, у межах яких з’ясовують всі обставини воєнного злочину Росії.